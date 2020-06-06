سحب 13 رخصة قيادة لعدم «ارتداء الكمامة» في طنطا

تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.وقال طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم سحب 13 رخصة قيادة؛ بسبب عدم ارتداء السائقين الكمامة أثناء القيادة، كما تم تحرير محضر إتلاف أسفلت لأحد المحال بشارع النحاس، والتحفظ على 3 نباشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية التفقدية بمدينة طنطا، مساء السبت، حيث وجه بفض التجمعات على كورنيش ترعة القاصد، ورفع إشغالات الكورنيش، مناشدًا المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحد من تفشي وباء كورونا؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.