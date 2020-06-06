كاتب ليبي: أردوغان زعيم عصابة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عبدالباسط بن هامل، رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن مبادرة القاهرة اليوم لحل الأزمة الليبية، تعلي المصلحة الليبية وتحجم الدور الخارجي المتمثل في تركيا وقطر الساعي لدعم الجماعات الليبية.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة القاهرة اليوم بشأن الأزمة الليبية جاءت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعد رؤية حقيقية واضحة لإنقاذ ليبيا.ولفت إلى أن تركيا لن تسمح بأي مبادرة تهدف لإنقاذ ليبيا، لأنها تريد السيطرة على ثروات الشعب الليبي من نفط وبترول، وأردوغان لا يصلح إلا أن يكون رئيس عصابة.وأردف أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تحظى بدعم دولي كبير، حيث إن استقرار ليبيا يعني استقرار المنطقة، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي بشأن حل سياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن المخابرات التركية والقطرية استولت على حكومة الوفاق وجعلتها مجرد دمية تحركها كيفما شاءت.ولفت بن هامل، إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى نحو 12 اتصالا دوليا في سبيل السعي لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أنه يجب على دول الجوار لليبيا التعاون مع المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، معبرا عن عدم ثقته في تركيا.وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي جمعه مع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة، اليوم السبت.