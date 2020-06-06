رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب ليبي: أردوغان زعيم عصابة (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 08:41 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الكاتب الصحفي عبدالباسط بن هامل، رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن مبادرة القاهرة اليوم لحل الأزمة الليبية، تعلي المصلحة الليبية وتحجم الدور الخارجي المتمثل في تركيا وقطر الساعي لدعم الجماعات الليبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة القاهرة اليوم بشأن الأزمة الليبية جاءت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتعد رؤية حقيقية واضحة لإنقاذ ليبيا.

ولفت إلى أن تركيا لن تسمح بأي مبادرة تهدف لإنقاذ ليبيا، لأنها تريد السيطرة على ثروات الشعب الليبي من نفط وبترول، وأردوغان لا يصلح إلا أن يكون رئيس عصابة.

وأردف أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تحظى بدعم دولي كبير، حيث إن استقرار ليبيا يعني استقرار المنطقة، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي بشأن حل سياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن المخابرات التركية والقطرية استولت على حكومة الوفاق وجعلتها مجرد دمية تحركها كيفما شاءت.

ولفت بن هامل، إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى نحو 12 اتصالا دوليا في سبيل السعي لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أنه يجب على دول الجوار لليبيا التعاون مع المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، معبرا عن عدم ثقته في تركيا.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي جمعه مع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة، اليوم السبت.

موضوعات متعلقة

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

إصابة نقيب المهندسين بكورونا

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

أطباء المشورة المنزلية لحالات «كورونا»: نتلقى المكالمات 16 ساعة فى اليوم

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

منوعات

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

مَصاصات بـ 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم في مدغشقر

لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر

«الناشرين المصريين» يوقع بروتوكولاً مع معمل البرج لإجراء تحاليل كورونا

إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بندوة للمهندس هاني عازر.. الليلة