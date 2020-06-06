إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات بجميع المراكز والمدن، وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.وتم شن حملة مكبرة، اليوم السبت، استهدفت عددا من المناطق ببعض المراكز والمدن، إذ جاءت تلك الحملة تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وتنفيذ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن فارسكور وكفرسعد وكفرالبطيخ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتى أسفرت عن إزالة حالة تعد على أملاك الدولة لكشك خشبى بمساحة 9 أمتار مربع بفارسكور، هذا وبنطاق مركز ومدينة كفرسعد تم إزالة عدد 5 حالات لتعديات على أملاك الدولة تابعة لولاية السكة الحديد وذلك لعدد 3 كشك بمساحة 50 مترا مربعا، وحالتى تشوين لخردة وهياكل سيارات على مساحة 2140 مترا مربعا، وكذلك حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 3600 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة لمنشأة ذات خطورة داهمة بمساحة 350 مترا مربعا بكفرالبطيخ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ بدء تلك الأعمال بمنتصف مارس الماضى إلى 525 حالة لتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة وحالات بناء مخالف بكل المناطق بالمحافظة.