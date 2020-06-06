رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بدمياط

السبت 06/يونيو/2020 - 08:40 م
إزالة
إزالة
حسام فهمي
طباعة
تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات بجميع المراكز والمدن، وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وتم شن حملة مكبرة، اليوم السبت، استهدفت عددا من المناطق ببعض المراكز والمدن، إذ جاءت تلك الحملة تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وتنفيذ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن فارسكور وكفرسعد وكفرالبطيخ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتى أسفرت عن إزالة حالة تعد على أملاك الدولة لكشك خشبى بمساحة 9 أمتار مربع بفارسكور، هذا وبنطاق مركز ومدينة كفرسعد تم إزالة عدد 5 حالات لتعديات على أملاك الدولة تابعة لولاية السكة الحديد وذلك لعدد 3 كشك بمساحة 50 مترا مربعا، وحالتى تشوين لخردة وهياكل سيارات على مساحة 2140 مترا مربعا، وكذلك حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 3600 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة لمنشأة ذات خطورة داهمة بمساحة 350 مترا مربعا بكفرالبطيخ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ بدء تلك الأعمال بمنتصف مارس الماضى إلى 525 حالة لتعديات على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة وحالات بناء مخالف بكل المناطق بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

أطباء المشورة المنزلية لحالات «كورونا»: نتلقى المكالمات 16 ساعة فى اليوم

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

منوعات

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

مَصاصات بـ 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم في مدغشقر

لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر

«الناشرين المصريين» يوقع بروتوكولاً مع معمل البرج لإجراء تحاليل كورونا

إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بندوة للمهندس هاني عازر.. الليلة