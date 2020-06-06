وزيرا خارجية الأردن والعراق يبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، خلال اتصال هاتفي بنظيره العراقي، الدكتور فؤاد حسين، مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص على تطويرها في جميع المجالات.وأكد الوزير الأردني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أن بلاده تقف بكل إمكانياتها إلى جانب العراق ومسيرته في تكريس النصر الذي حققه على الإرهاب بتضحيات كبيرة وإعادة البناء والإعمار، مشددًا على أن أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها.