تسجيل 80 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8 آلاف و151 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 281 ألفا و306 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالات، كما جرى تسجيل 47 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7315.