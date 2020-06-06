رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: اتفاق على موضوعات المؤتمر الدستورى وآخر لنظام الحكم

السبت 06/يونيو/2020 - 07:29 م
السودان
السودان
أ ش أ
طباعة
أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن التعايشي، عن الاتفاق بشكل تام على كل الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدستوري، بما يضمن قيامه وفقا لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بمشاركة جميع السودانيين ومواطني الأقاليم بصفة خاصة كجزء من عملية صناعة الدستور.

وقال التعايشي - في تصريح صحفي عقب جلسة المفاوضات الثالثة حول القضايا القومية، عبر تقنية (الفيديوكونفرانس) اليوم السبت: بين وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وكل أطراف عملية السلام بجوبا، بمشاركة وفد الوساطة برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، "اتفقنا على المبادئ الأساسية، وسن قانون مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري بإشراك كل المجموعات بما في ذلك كتل السلام لضمان قيام المفوضية على الأسس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كالاستقلالية والمهنية".

وفيما يخص مؤتمر نظام الحكم، أشار الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة إلى أن الاتفاقيات أقرت مبدأ رجوع السودان إلى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالسلطات الفيدرالية الواسعة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على قيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام، بجانب الاتفاق على مهام نظام الحكم، فيما يخص المستويات والحدود والهياكل.

ولفت إلى أن جلسة المفاوضات غدا ستناقش هيكلة القطاع العدلي والتعداد السكاني وأسس الانتخابات والمؤسسات المناط بها إعادة توزيع الموارد بالبلاد.

موضوعات متعلقة

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

اعترافات خطيرة لـ محمود المليجى عن السينما والمسرح وفشله كمنتج

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

إنفوجراف

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

منوعات

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

مَصاصات بـ 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم في مدغشقر

لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

مقالات الرأي
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر

«الناشرين المصريين» يوقع بروتوكولاً مع معمل البرج لإجراء تحاليل كورونا

إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بندوة للمهندس هاني عازر.. الليلة

«في ذكرى رحيله».. محمود المليجي كما لم تعرفه من قبل