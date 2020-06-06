السودان: اتفاق على موضوعات المؤتمر الدستورى وآخر لنظام الحكم

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن التعايشي، عن الاتفاق بشكل تام على كل الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدستوري، بما يضمن قيامه وفقا لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بمشاركة جميع السودانيين ومواطني الأقاليم بصفة خاصة كجزء من عملية صناعة الدستور.وقال التعايشي - في تصريح صحفي عقب جلسة المفاوضات الثالثة حول القضايا القومية، عبر تقنية (الفيديوكونفرانس) اليوم السبت: بين وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وكل أطراف عملية السلام بجوبا، بمشاركة وفد الوساطة برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، "اتفقنا على المبادئ الأساسية، وسن قانون مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري بإشراك كل المجموعات بما في ذلك كتل السلام لضمان قيام المفوضية على الأسس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كالاستقلالية والمهنية".وفيما يخص مؤتمر نظام الحكم، أشار الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة إلى أن الاتفاقيات أقرت مبدأ رجوع السودان إلى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالسلطات الفيدرالية الواسعة.وأوضح أنه تم الاتفاق على قيام مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام، بجانب الاتفاق على مهام نظام الحكم، فيما يخص المستويات والحدود والهياكل.ولفت إلى أن جلسة المفاوضات غدا ستناقش هيكلة القطاع العدلي والتعداد السكاني وأسس الانتخابات والمؤسسات المناط بها إعادة توزيع الموارد بالبلاد.