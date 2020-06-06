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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

116 وفاة و1842 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين في الخارج

السبت 06/يونيو/2020 - 07:29 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف جالياتنا حول العالم، ارتفع إلى 116 وفاة، عقب تسجيل حالة جديدة بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرحت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بأن عدد الإصابات بين جالياتنا بالخارج ارتفع إلى 1،842 إصابة، عقب تسجيل إصابتين جديدتين في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1020.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية شيكاغو لمواطن في السبعينيات من عمره بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 56، وأنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية ميشتجن ليرتفع عدد الإصابات إلى 799، وتماثل 3 حالات جديدة للشفاء ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 316.

وأكد فريق العمل المصغر أنه لم يبلغ بتسجيل أي وفاة أو إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة، ليبقى عدد حالات الوفاة في تلك الدول بسبب الفيروس 60، وعدد الإصابات 1043، بينها 704 حالات تعاف.

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