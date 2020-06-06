محافظ الشرقية: استقبال 57 شكوى من المواطنين بشأن كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن استقبال 57 شكوي من المواطنين عبر رقم الواتس آب (01550010070)، والمخصص لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين عن امتناع مستشفيات العزل الصحي عن استقبالهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.وأوضح المحافظ أن الشكاوى الواردة تضمنت 4 شكاوي من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات "الصدر - الزقازيق العام - أولاد صقر"، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، و53 شكوى واستفسارا عن الأعراض التي تظهر في حاله الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.وأضاف محافظ الشرقية أن آليهدة التواصل مع الشكاوي الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالاتصال الفوري بمسئولي إداره الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد علي استفساراتهم.وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافة إلي الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني www.sharkia.gov.eg، لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحة كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنية لمتابعة الشكاوي الواردة وحلها فورا.