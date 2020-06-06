نجل محمد رمضان يتعرض للتنمر.. والفنان: «فخور بلوني»

نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بنجله وذلك عبر صفحته الرسمية، على موقع تبال الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتنمرت إحدى الفتيات في تعليقها على الصورة، على نجل الفنان بسبب لون بشرته السمراء قائلة: "أسود زي أبوه المشكلة إن محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".ورد محمد رمضان على تعليق الفتاة قائلا: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أسرة محمد رمضان للتنمر، حيث شهد الأسبوع الماضي تعرض شقيقته إيمان رمضان للتنمر بعد نشر صور زفافها.