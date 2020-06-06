«الحلبي»: القوات المسلحة قادرة على تطوير كافة الأسلحة وفقًا للمعايير العالمية

قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن القوات المسلحة المصرية قادرة على تطوير كافة الأسلحة وفقا للمعايير العالمية لترتيب الجيوش، مؤكدا أن التنويع واضح جدا في مصادر السلاح، خاصة في منظومة قطع الغيار.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تركيا عندما أرادت تنويع مصادر السلاح، واجهت مشاكل، أما مصر كانت قادرة على التنويع، وقامت بتحديث كل التسليح الجوي والبري والبحري.ولفت إلى أن التسليح يمكن مصر من مواجهة التهديدات الحالية والمحتملة، منوها إلى أنه تم تطوير التسليح في مدة قصيرة جدا، وهو دليل على قوة التفاوض المصري، موضحا أن وصول طائرات الرافال إلى مصر تم بسرعة شديدة لا تحدث عادة لأن عند التعاقد تبدأ الشركات في التصنيع وتستغرق عامين لإرسال الطائرات، مؤكدا أن مصر حرصت قبل التنقيب عن البترول أن يكون التسليح كافيا للحماية.