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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركى (صور)

السبت 06/يونيو/2020 - 07:12 م
محاولات تهرب جمركى
محاولات تهرب جمركى
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، برئاسة هشام العدوي وإدارة الأمن الجمركي ومباحث الميناء، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وأجزائها وكمية من التبغ مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة بوسيدن من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة، برئاسة كل من هشام عوض بالوردية الأولى، وأحمد رشدي بالوردية الثانية، تم الاشتباه فى مشمول 4 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين قادمين من السعودية والإمارات، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 14 هاتف محمول مستعمل N8 وN6 و160 بوردة شاشات هواتف مستعملة 6 كيلو و500 جرام من التبغ الخاص بتدخين البايب و36 علبة بدي لوشن للجسم، و145علبة كريم مرطب للجسم و120 علبة مثبت صناعي و110 أقلام روج أحمر شفاه متنوع أمريكي الصنع و40 دستة روج أحمر شفاه ماركة فكتوريا مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

واشترك في الضبط كلا من موافي محمود ومحمد عبد النعيم وائل السمان وسيد محمد ومحمود يوسف ومحمد حمدي رئيس القسم، ومصطفى هاشم مدير التعريفة، ومحمد عبدالرؤوف وعبدالمنصف عبدالعال مكافحة التهرب، وحسن عيد رئيس قسم الأمن الجمركى، بحضور عبدالراضي فؤاد مدير الإدارة وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 294 ألفا و102 جنيه.

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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