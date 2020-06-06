«الحرية المصري»: ندعم «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية

أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، اليوم، أنها تدعم «إعلان القاهرة» الذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لحل أزمة ليبيا بحضور المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب: «ندعم حزبيا وشعبيا كل التحركات المصرية طوال الوقت وعلى مدار الأزمة الليبية، وقد اتسمت دائما بالعمل الصادق والجهد المخلص من أجل صالح الشعب الليبي ودعم الاستقرار، والعمل علي عودة سريعة للدولة الليبية القوية، والحفاظ علي أمن وسلامة الشعب الليبي وحماية مكتسبات ومقدرات أبنائه».وأضاف زهدي: «ظبط النفس والتعاطي الحكيم من قبل الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية في مواجهة الاستفزاز السياسي والأمني والعسكري من قبل بعض الأطراف في المنطقة التي تعمل على النيل من أمن وسلامة ليبيا والسطو على ثروات الشعب الليبي، كانت لهذه التصرفات المتزنة من قبل الدولة المصرية عظيم الآثر في التجاوز عن شراك الحرب الأهلية الليبية وتعني مزيدا من تفتيت الأمة الليبية».وأكد زهدي، أن حزب الحرية المصري ومن واقع مسئوليته الوطنية والحزبية يدعم كل المبادرات المصرية المقترحة بهدف صون وحماية استقلال وامن وسلامة دولة ليبيا، والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل سريعا علي التزام كافة الأطراف بوقف اطلاق النار، والعمل علي استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارًا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، ودعم الجيش الليبي الوطني في حماية أراضيه ووحدة ليبيا في مواجهة الميلشيات الإرهابية المدعومة من أطراف إقليمية ليس ذات أي صفة بالتدخل في الشأن الليبي.مختتما قائلا: "نتمني كل الخير والنماء والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، وكل الأمن والسلام للمنطقة".