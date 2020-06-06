العتر: الاستفادة من نقص فيتامين سي في تشغيل مصانع جديدة لإنتاجه

قال الدكتور خالد العتر، الخبير الاقتصادي، إنه من الممكن أن نستفيد من أزمة نقص فيتامين سي، عبر تشغيل مصانع جديدة لإنتاجه، حيث لا بد من زيادة إنتاج فيتامين سي في مصر، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة للتوسع في إنتاجه.وأضاف "العتر" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أقراص فيتامين سي أصبحت من المنتجات التي ازداد عليها الطلب في الفترة الأخيرة، والتي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة لقدرتها على مواجهة أي فيروس قد يهاجم جسم الإنسان، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في زيادة المصانع المنتجة له والتوسع في خطوط الإنتاج.وأشار إلى أن الشركات الحكومية بصدد الاتجاه لزيادة إنتاج فيتامين سي بالأسواق بعد القفزة في الطلب مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما جعل هذا النوع غير متوفر في الصيدليات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع أسعاره في صيدليات أخرى نتيجة قلة عرضه وزيادة الإقبال عليه.