السعودية تعلن تأييد دعوة الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى ليبيا

رحبت السعودية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وأكدت تأييدها لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 8 يونيو 2020م وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة اليوم السبت 15 شوال 1441هـ، الموافق 6 يونيو 2020م.وأكدت المملكة ترحيبها بكل الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.وحثت جميع الأطراف الليبية وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي على تغليب المصلحة الوطنية الليبية والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها وحمايتها من التدخلات الخارجية.