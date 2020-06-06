سمير فرج: مصر تواجه تهديدات من 4 اتجاهات استيراتيجة

قال سمير فرج مدير إدارة الشئوون المعنوية الأسبق، إن التسليح الدائم للجيش يرفع من قدراته القتالية لمواجهة التهديدات على كافة الجبهات، مشيرا إلى أن مصر لأول مرة تواجه تهديدات من الاتجاهات الأربعة الاستيراتيجة، من الجنوب مصدر نهر النيل ومن سيناء ومن الحدود الليبية ومن البحر المتوسط بسبب اكتشافات الغاز.وأشار مدير إدارة الشئوون المعنوية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بتطوير تسليح القوات المسلحة، ورفع ترتيبها إلى المركز التاسع عالميا، كما اهتم بتنويع مصادر السلاح، قبل بدء اكتشافات الغاز.ولفت إلى أنه في عهد الرئيس السيسي تم تدشين قاعدة محمد نجيب العسكرية، وهي أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وببها حجم كبير من القوات مسئولة عن تأمين ساحل البحر المتوسط والساحل الغربي.ولفت إلى أنه تم في عهد السيسي أيضا إنشاء قيادة عسكرية موحدة في سيناء لمواجهة الإرها في عودة المعونة العسكرية، التي انقطعت في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعاد التدريب المشترك مع أمريكا، مما رفع تقدير وتقييم القوات المسلحة، فطلب الدول التدريب المشترك دليل على خبرة الجيش.ونوه إلى أن الهند اشترت الرافال بعد مصر لثقتها في وتقديرها لقوة الجيش المصري الذي يتمتع بكفاءة قتالية وتسليح متطور.