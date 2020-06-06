رئيس «المقاولون العرب» يكشف أهم صعوبات تطوير ميدان التحرير

كشف محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أهم الصعوبات التي واجهتهم خلال تطوير ميدان التحرير قبل أن تخرج هذه التحفة الفنية للعالم.وقال صلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الموضوع لم يكن سهلًا نهائيًا لأن هذه المنطقة يوجد تحتها محطة مترو، ونحن نتحرك بأوزان ضخمة جدًا من المسلة والأكباش والقاعدة التي توضع عليها، ولم يكن معمول حساب ذلك في تصميم المترو ومساره".وأضاف: "تم إعادة دراسة مسار المترو والأحمال فوقه وهذا أخذ وقتًا ودارسة كبيرة لضمان سلامة المترو وسلامة المنشأ فوق، ولذا جرى الاستعانة بالكثير من الاستشاريين ووصلنا لحلول هندسية عبقرية من توزيع الحمل على المحطة لتكون آمنة بنسبة 200%.وتابع: "لسنا أقل من مدن العالم التي تحمل التراث المصري فهو موزع على ميادين العالم وللأسف أهم ميدان في مصر لم يكن يوجد به رمز من رموز تاريخنا والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمرا بعمل هذا النموذج وكنا نحتاجه"، موضحا أن تكلفة تطوير الميدان لم تتعدى 100 مليون جنيه.