3 وفيات و58 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، إضافة إلى 3 حالات وفاة.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 17752 حالة، و295 حالة وفاة، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خطة رفع الإغلاق الشامل تدريجيًّا، والتعايش مع فيروس كورونا، بينما نشبت خلافات مع وزارة التعليم لديه بشأن إعادة العملية التعليمية.وأغلقت تعليم الاحتلال 92 مدرسة ورياض أطفال مرة أخرى، بعد انتشار فيروس كورونا، وإصابة 304 طلاب ومدرس، بالإضافة إلى نقل نحو 7 آلاف آخرين للعزل الصحي.وأعلنت وزارة التعليم لدى الاحتلال عن تشجيعها لآلية التعلم والدراسة عن بُعد، وإغلاق المدارس، خوفًا من تفشي كورونا.وحذرت صحة الاحتلال من عودة تفشي كورونا والذهاب إلى الموجة الثانية بشكل سريع، قائلة إنها ستكون أكثر شراسة.