الجندى لمنتقدى أحمد عمر هاشم: عالم له مكانة

انتقد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أسماهم زارعي الفتنة في مصر، ممن اتخذوا من دعاء الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أمس الجمعة، ذريعة للهجوم عليه وعلى الإسلام، قائلًا: "اللي عايز يزرع فتنة في مصر أو أي مجتمع هيدور على تلاكيك".ووجه "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي عمر هاشم قائلا: "أحمد عمر هاشم كان بيقف على المنابر قبل الطلق ما يجي لأمك في حضرتك، ده عضو هيئة كبار العلماء، من أنت حتى تتهم عالم كهذا بأنه يدعو إلى فتنة؟".وأضاف الجندي: "ليه متدوش الحصانة لهيئة كبار العلماء حتى تمنعوا عنهم مثل هذه الافتراءات، الدكتور أحمد عمر هاشم عالم له مكانة تقي ولي لا نزكيه على الله، ربى أجيال وأجيال، أفخر أنني منهم، لأنه كان رئيسًا لقسم الحديث بكلية أصول الدين، ثم أصبح عميدًا لكلية أصول الدين، ثم رئيسًا لجامعة الأزهر، وهو عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، وله أكثر من 800 مؤلف، كما أنه أشرف على آلاف من رسائل الماجستير والدكتوراه"، لافتا إلى أنه من مصابيح الدجى التي نستنير بها في ظلمة الليل.