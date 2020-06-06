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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

السبت 06/يونيو/2020 - 06:50 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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يقدم لكم «الدستور» رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، اليوم السبت، وبدأت عمليات البحث حول معرفة نتائج الصفين الذي قد قاموا بتأديتها من المنازل على جهاز التابلت كوسيلة للحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا المستجد.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

اولاً: الدخول على رابط النتيجة من هنا

ثانيًا: يقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي الخاص به.

ثالثًا: ‏إذا كان الطالب أجنبي ويحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال الكود الخاص به.

رابعاً: الضغط على أيقونة تحميل مؤشر الأداء.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى للبحث في حالته على إن يتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية فى أقرب وقت.

معنى الوان نتيجة أولى ثانوي 

وتظهر تفاصيل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي فى شكل ألوان حيث توجد بطاقة لطالب الصف الأول الثانوي باللون الأزرق، وهو يعني أن الطالب حصل على تقييم متفوق بالنسبة إلى باقي الطلاب في هذه المرحلة التعليمية.

بينما يشير اللون البرتقالي في بطاقة طالب أولى ثانوي إلى أن نتيجة الطالب في المرحلة الدراسية مناسبة للتوقعات، أما البطاقة التي تحمل اللون الأخضر بالنسبة لطالب الصف الأول الثانوي، فتعني أن نتيجة الطالب في هذه المرحلة أقل من التوقعات ولكن الطالب ناجح في جميع الأحوال ولا يتوجب عليه إعادة الامتحانات والحصول على فرصة ثانية ويجب على الطلاب الحاصلين على هذا اللون من البطاقات التحسين من مستواهم في المراحل المقبلة من الثانوية العامة.

وهناك بطاقة أخير بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي وهي بطاقة باللون الرمادي، وتعني هذه البطاقة أن الطالب راسب في الامتحانات وسيحصل على فرصة أخرى لتحسين مستواه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق، معنى الألوان في بطاقة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي ويعني ظهور عمود ملون في كل مادة امتحنها الطالب، وعلى كل عمود توجد نقطة سوداء تعبر عن نتيجة الطالب في هذه المادة.

وإذا ظهرت النقطة السوداء على الجزء الأزرق في العمود فهذا معناه أن الطالب متفوق في هذه المادة.

أما في حالة إذا ظهرت النقطة السوداء على الجزء الأخضر فهذا يعني أن الطالب درجته جيدة في المادة ومستواه مناسب للتوقعات.

وإذا ظهرت النقطة السوداء على الجزء الأصفر في العمود فهذا يعني أن الطالب حصل على درجة النجاح في المادة.

أما لو ظهرت النقطة السوداء على اللون الأبيض فهذا يعني أن الطالب راسب في هذه المادة ويجب وعليه إعادتها.

أما المثلثين الموجودين في كل عمود فهما يشيران إلى مستوى الطالب في المادة مقارنة بمتوسط مستوى نتيجة زملائه.

وفي حالة عدم حضور الطالب للاختبار، فسوف يظهر في كارت النتيجة شريط كامل باللون الرمادي.

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