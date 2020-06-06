محافظ قنا: استمرار عمل اللجنة اليومية للمرور على مستشفيات العزل

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استمرار عمل اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة بالمرور على مستشفيات قوص المركزي وحميات نجع حمادي لمتابعة سير العمل، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين، ومتابعة مدى جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي وأعمال النظافة والتعقيم، والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.ووجه المحافظ، اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة على المستشفيات.وأوضح كمال شلبي، السكرتير العام، خلال زيارته مستشفيات قوص المركزي وحميات نجع حمادي، أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية، ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة، بالإضافة إلى التزام المستشفيات باستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار ٢٤ ساعة.وأضاف شلبي، في بيان صحفي، أن اللجنة تأكدت من قيام المستشفيات بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها أو المرضى المعزولين منزليا، كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفيات لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين، ووجهت اللجنة في نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضور على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد.