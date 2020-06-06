«الناشرين المصريين» يوقع بروتوكول مع معمل البرج لإجراء تحاليل كورونا

وقّع اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، بروتوكول تعاون مع معمل البرج، على تقديم برنامج تحاليل طبية لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، وذلك بموجب كارنيه الاتحاد بخصم إضافي يصل إلى 50%.ويشتمل البرنامج على سبعة تحاليل طبية للتأكد من الإصابة وهي:1- CBC2- CRB3- D-Dimer4- FERRITN5- ESR6- AST7- ALTووفقا للاتفاق المبرم تم تحديد معمل البرج (فرع الدراسة) بعمل التحاليل، بقيمة 636 جنيها بعد خصم 50%، وجار التنسيق لتحديد فروع ومعامل أخرى للتيسير على الأعضاء وناشري المحافظات.