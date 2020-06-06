روما تأمل فتح دول الاتحاد الأوروبي حدودها أمام الإيطاليين بدءا من 15 يونيو

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم السبت، إن بلاده تأمل أن تعيد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فتح حدودها أمام المواطنين الإيطاليين في 15 يونيو، في الوقت الذي يتم فيه تخفيف قيود السفر المرتبطة بوباء فيروس كورونا في أنحاء أوروبا تدريجيًا.وقال وزير الخارجية الإيطالي - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني أنزي لوجار خلال زيارته لسلوفينيا المجاورة لبلاده: "15 يونيو موعد مهم للعديد من مواطنينا"، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني.من جانبه، قال وزير الخارجية السلوفيني "إن الأوضاع الصحية في إيطاليا تتحسن بسرعة.. أتطلع بتفاؤل إلى 15 يونيو".يذكر أن إيطاليا، صاحبة رابع أعلى حصيلة وفيات بكوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، فتحت أبوابها أمام مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في 3 يونيو، لكن معظم الدول الأوروبية لا تزال محظورة على المواطنين الإيطاليين إلى حد كبير.