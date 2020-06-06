النيابة تحقق في حفل زفاف لنجل رجل أعمال بالإسماعيلية
السبت 06/يونيو/2020 - 05:50 م
مصطفى ديابطباعة
أصدر المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الاسماعيلية الكلية، قرارًا بضبط وإحضار عريس أقام حفل زفافه في أحد القرى المطلة على بحيرة التمساح، بحضور لاعبي الدراويش وبعض الشخصيات العامة، والذي أحياه الفنان الشعبي حسن شاكوش وعمرو جمال، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإقامة الأفراح والتجمعات.
وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس النيابة الكلية، وباشرها محمد الطيب، رئيس نيابات مركز الإسماعيلية وأحمد عاشور، مدير نيابات المركز أن المتهم (محمد. س.ا) أحد أبناء رجال الأعمال بالإسماعيلية خالف قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والحفلات بإقامة حفل زفاف داخل قرية النورس واستدعاء مطربي الحفل.
وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام من اقتياد المتهم من منزله بقرية النورس، لمثوله أمام جهات التحقيقات.
كانت عدة فيديوهات قد انتشرت مساء أمس، ترصد إطلاق ألعاب نارية في سماء الإسماعيلية؛ احتفالًا بحفل الزفاف، بحضور المطرب حسن شاكوش وعمر كمال، كما نشر بعض الأشخاص من أقارب العريس فقرات من حفل الزفاف للمطرب عمر كمال وبعض المطربين الشعبيين للتأكيد علي إقامتهم للحفل.
وفضّت قوة أمنية مساء الجمعة مراسم الفرح، فيما حررت الشرطة مخالفات كسر حظر لجميع السيارات بعد خروجهم من الحفل.
وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس النيابة الكلية، وباشرها محمد الطيب، رئيس نيابات مركز الإسماعيلية وأحمد عاشور، مدير نيابات المركز أن المتهم (محمد. س.ا) أحد أبناء رجال الأعمال بالإسماعيلية خالف قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والحفلات بإقامة حفل زفاف داخل قرية النورس واستدعاء مطربي الحفل.
وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام من اقتياد المتهم من منزله بقرية النورس، لمثوله أمام جهات التحقيقات.
كانت عدة فيديوهات قد انتشرت مساء أمس، ترصد إطلاق ألعاب نارية في سماء الإسماعيلية؛ احتفالًا بحفل الزفاف، بحضور المطرب حسن شاكوش وعمر كمال، كما نشر بعض الأشخاص من أقارب العريس فقرات من حفل الزفاف للمطرب عمر كمال وبعض المطربين الشعبيين للتأكيد علي إقامتهم للحفل.
وفضّت قوة أمنية مساء الجمعة مراسم الفرح، فيما حررت الشرطة مخالفات كسر حظر لجميع السيارات بعد خروجهم من الحفل.