النيابة تحقق في حفل زفاف لنجل رجل أعمال بالإسماعيلية

أصدر المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الاسماعيلية الكلية، قرارًا بضبط وإحضار عريس أقام حفل زفافه في أحد القرى المطلة على بحيرة التمساح، بحضور لاعبي الدراويش وبعض الشخصيات العامة، والذي أحياه الفنان الشعبي حسن شاكوش وعمرو جمال، في مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإقامة الأفراح والتجمعات.وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس النيابة الكلية، وباشرها محمد الطيب، رئيس نيابات مركز الإسماعيلية وأحمد عاشور، مدير نيابات المركز أن المتهم (محمد. س.ا) أحد أبناء رجال الأعمال بالإسماعيلية خالف قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والحفلات بإقامة حفل زفاف داخل قرية النورس واستدعاء مطربي الحفل.وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام من اقتياد المتهم من منزله بقرية النورس، لمثوله أمام جهات التحقيقات.كانت عدة فيديوهات قد انتشرت مساء أمس، ترصد إطلاق ألعاب نارية في سماء الإسماعيلية؛ احتفالًا بحفل الزفاف، بحضور المطرب حسن شاكوش وعمر كمال، كما نشر بعض الأشخاص من أقارب العريس فقرات من حفل الزفاف للمطرب عمر كمال وبعض المطربين الشعبيين للتأكيد علي إقامتهم للحفل.وفضّت قوة أمنية مساء الجمعة مراسم الفرح، فيما حررت الشرطة مخالفات كسر حظر لجميع السيارات بعد خروجهم من الحفل.