33 حالة وفاة و1252 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 11098 حالة في جميع أنحاء البلاد.كما أشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في العراق إلى 318 حالة.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 331 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4904 حالة.