إيهاب فهمي عن العرض الثاني لـ«ونحب تاني ليه»: مفيد للمشاهد

عبر الفنان إيهاب فهمي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي قام ببطولته بصحبة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والفنان كريم فهمي، وعُرض في السباق الرمضاني الماضي؛ لافتا إلى أنه تلقى ردود أفعال جيدة حول العمل مع بداية العرض الثاني له من أسبوع تقريبا، على قناة "دي إم سي".وقال فهمي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن العرض الثاني لبعض الأعمال يكون به تركيز شديد بعيدا عن الزخم الرمضاني وهناك كم كبير من الأعمال التي نجحت بعيدا عن شهر رمضان؛ مؤكدا أنه كلما قل العدد كلما زادت نسبة المشاهدة والتركيز، مؤكدا أن العرض الثانية يكون مفيدا للمشاهد.وبدأ إعادة عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" يوم السبت الماضي الموافق 30 مايو، على قناة DMC، وهو من تأليف عمرو محمود يس، ومن إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.