«النهار» تعلق البث الحى بعد منع «الأعلى للإعلام» 5 مذيعات من الظهور

أصدرت قناة النهار بيانًا إعلاميًا قبل قليل بتعليق البث الحي، ردًا على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 مذيعات عن الظهور الإعلامي وإحالة إحداهن للتحقيق.وجاء في البيان: "بمناسبة صدور قرار من المجلس الأعلي للإعلام بإيقاف ٥ من مذيعاتها وإحالة إحداهن للتحقيق، أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس".كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع ظهور نحو 5 إعلاميات هن "بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، والإعلامية والفنانة ريم البارودي" لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.