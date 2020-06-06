47 إصابة جديدة بكورونا فى «واسط» العراقية

سجلت محافظة ديالي العراقية، اليوم السبت، أول حالة وفاة لطبيب بفيروس كورونا المستجد.وقال مصدر طبي بديالي، للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن الطبيب يعمل في مستشفى الخالص العام، وقد توفي بعد دخوله ردهة العزل الصحي في بعقوبة.وفي السياق، أعلنت دائرة صحة محافظة واسط اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.وصرح الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة الدكتور سعدون الأمير، بأن حالتي الوفاة لمصاب من سكنة قضاء الصويرة، ومصابة من سكنة قضاء العزيزية.