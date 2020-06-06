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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبناني وقوى الأمن يخلون ساحات التظاهر ببيروت من المحتجين

السبت 06/يونيو/2020 - 05:36 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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تمكنت قوات الجيش اللبناني والقوى الأمنية من إخلاء وسط العاصمة بيروت وساحات التظاهر بها، من كافة المتظاهرين والمحتجين، بعد أعمال شغب ومواجهات، لم تستغرق وقتا طويلا، حيث طوقت قوات مكافحة الشغب تجمعات المتظاهرين وأطلقت كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع على نحو حال دون تمدد المواجهات ودفع المتظاهرين إلى التشتت والتفرق.

وبدت ساحة الشهداء، والتي تعد ساحة التظاهر المركزية ببيروت، خالية تماما من المتظاهرين، وسيطرت قوات الجيش وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب على كافة منافذها، وأجبرت المتظاهرين على التراجع إلى ما بعد منطقة الصيفي، حيث المقر الرئيسي لحزب الكتائب اللبنانية.

وغيمت سحب كثيفة من الدخان الأبيض على وسط العاصمة بيروت، والناتج عن الإطلاق المكثف والمستمر للقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب بهدف إيقاف المواجهات المحدودة وعمليات الرشق بالحجارة وحمل المتظاهرين على التفرق في الشوارع الجانبية.

وتقدم الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب بأعداد كبيرة ومن مسارات وطرق مختلفة، صوب المتظاهرين، تحت غطاء من القنابل المسيلة للدموع، سواء باستخدام العربات المدرعة المثبت أعلاها أجهزة إطلاق قنابل الغاز أو باستخدام بنادق الغاز، وقاموا بتمشيط شوارع بيروت وقامت بإخلائها بصورة شبه كلية من المتظاهرين.

وكانت المواجهات قد اندلعت عصر اليوم، حينما قامت مجموعات من المتظاهرين برشق القوى الأمنية المكلفة حماية مجلس النواب بوسط العاصمة باستخدام الحجارة والزجاجات ومحاولة الدخول إلى ساحة المجلس، لتبدأ مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي ردت باستعمال عربات ضخ المياه ذات قوة الدفع الكبيرة وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت المظاهرات التي دُعي إليها اليوم في وسط بيروت، قد رفعت مطالب احتجاجية على التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وشارك فيها متظاهرون من مناطق مختلفة.

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