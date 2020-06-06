إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بندوة للمهندس هاني عازر.. الليلة

تطلق وزارة الثقافة، مساء اليوم السبت، سلسلة لقاءات فكرية تضم تسجيلات لمجموعة من الندوات والصالونات الثقافية الهامة التى نظمتها قطاعات الوزارة المختلفة لكوكبة من المفكرين والمبدعين والعلماء، وتأتى ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك" بقناة الوزارة على موقع "اليوتيوب".وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن السلسلة تستعرض الكثير من آراء وتوجهات العظماء من قامات مصر الذين شكلوا ملامح التاريخ الحديث والمعاصر، موضحة أن اللقاءات ستبدأ فى العاشرة والنصف مساء اليوم، بندوة نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب للمهندس هانى عازر، يطرح خلالها العديد من القضايا التى تهم المجتمع.يسبق الصالون فى التاسعة مساء حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو السويسرى أندرياس شبورى، ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز، ويتضمن مجموعة من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.