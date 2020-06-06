20 جنيها في اليوم.. محافظ أسوان يعلن توفير 100 أسطوانة أوكسجين للمصابين بكورونا

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطوانات الأوكسجين للوفاء باحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين في ظل الحاجة، للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح العميد أحمد عز، مدير عام المناطق الصناعية، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة، بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان، لاسيما لمستشفيات الفرز والعزل، على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها، بجانب توفير عدد 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى.وأشار إلى أن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أوكسجين بنظام الإيجار اليومى بمقابل 20 جنيها لليوم الواحد، أو بمقابل 50 جنيها في حالة استخدام جميع كميات الأوكسجين بداخل الأسطوانة الواحدة مع استرداد قيمة التأمين بعد إرجاعها للمصنع.