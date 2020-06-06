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منوعات

لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

السبت 06/يونيو/2020 - 04:29 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
رغدة محمد
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ارتفعت معدلات البحث الأن search now عن نتيجة الصف الأول الثاني و نتيجة الصف الثاني الثانوي لمعرفة نتيجة الترم الثاني 2020 التي ظهرت اليوم 6 -6- 2020 من خلال الامتحانات التي تم تأديتها على التابلت الذي سلمته وزارة التربية والتعليم لطلبة وطالبات اولى و تانية ثانوي خلال العالم الحالي year 2020.

وسط حالة من الترقب والقلق المتزايد يبحث أباء وأمهات طلاب الصف الأول الثانوي و الصف الثانوي الثانوي عن نتيجة اختبارات الترم الثاني نظرًا لظروف اداء الامتحانات المختلفة عن كل عام ذي مضى وخلال انتشار الوباء الذي يعاني منه العالم اجمع كورونا المتسجد الذي يحمل الأسم العلمي covid-19.


نسبة نجاح الصف الأول الثانوي 2020 الترم الثاني في زمن الكورونا covid-19

ونطمأن أباء وامهات طلبة الصف الأول والثاني الثانوي هذة السنة لنتيجة الاختبارات حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي أن نسبة نجاح طلبة اولى وتانية ثانوي مرتفعة جدا وكشف المؤشرات الأولى لنتيجة الطلاب، أن النسبة العامة للنجاح في الصف الأول الثانوي و الصف الثاني الثانوي 2020 تجاوزت ٩٠%،  بكافة المواد، وحقق طلاب الصفين أعلى نسب نجاح بين مواد الصفين  في مواد اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ثم فروع العلوم المختلفة وأخيرا الرياضيات.

نتيجة اختبارات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني| ظهرت الآن Now

يبحث الأن طلبة وطالبات التابلت لأولى وتانية عن نتيجة الاختبارات التي قاموا بتأديتها من البيوت لمعرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي الحالي لوزارة طارق شوقي وزارة التربية والتعليم حيث بدأت الامتحانات في 29 أبريل واستمرت حتى 20 مايو.

ظهرت الأن now نتيجة الاختبارات thaneduone emis gov eg اضغط هنــــــــــــــــــا عقب ان انجز المعلمين والمعلمات  تصحيح الأمتحانات ألكترونيا لطلبة وطالبات المرحلتين وتم أعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ليطمأن كل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

شرح الألوان the colours نتيجة الصف الأول الثانوي 2020

ويرمز لمستوى طالب الصف الأول الثانوي 2020، في نتيجة الترم الثاني بـ 4 ألوان 4 colours كل لون يعبر عن مستوي مختلف نوضحها كالتالي:

الطالب يفوق التوقعات وأنه متفوق بالنسبة لأقرانه يعبر عنها من خلال اللون الأزرق blue .

أن مستوى الطالب مناسب للتوقعات وفي مستوى متوسط بين زملائه يعبر عنها من خلال اللون الأخضر Green .

الطالب أقل من التوقعات ويحتاج لمزيد من المهارات يعبر عنها من خلال اللون الأصفر Yellow .

الطالب يحتاج إلى فرصة امتحان أخرى يعبر عنها من خلال اللون الرمادي Gray .

نتيجة الصف الثاني الثانوي thaneduone emis gov eg

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني حالا

نتيجة اختبارات الصف الثاني الثانوي بوزارة التربية التعليم من خلال التابلت

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الان nategtk.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 عبر thaneduone emis gov eg

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لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

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