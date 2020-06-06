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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوبك: العراق ملتزم بخفض إنتاجه من النفط الخام

السبت 06/يونيو/2020 - 04:23 م
أوبك
أوبك
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جدد العراق التزامه الكامل بقرارات خفض إنتاج النفط الخام، التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي، من قبل الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون، مشيرًا إلى أهمية روح الفريق والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية.

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في بيان تلقته أوبك، اليوم السبت: أنه "على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق لا تزال البلاد ملتزمة بالاتفاق".

وأكد أن العراق ظل مدافعا قويا على مر السنين عن جميع الجهود التي تساعد في استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط.

وقال جهاد إن العراق في حوار مستمر مع رئيس مؤتمر أوبك ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ووزراء النفط والطاقة لمناقشة التطورات في سوق النفط.

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