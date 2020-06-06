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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى كرموز.. وتشيد بـ «تأمين صحي الإسكندرية»

السبت 06/يونيو/2020 - 04:21 م
وزيرة الصحة تتفقد
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى كرموز
سارة سعودى - فاتن خديوي
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- مستشفيات التأمين الصحي تعمل باحترافية فى تقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا

-توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية مستشفيات الإسكندرية

-الأطقم الطبية للوزيرة: الزيارات الميدانيةتدفعنا للاستمرار في العمل بكامل طاقتنا

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس المستجد بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمستشفى كرموز للتأمين الصحي، اليوم السبت، ضمن سلسلة من الجولات لعدد من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث، أن الوزيرة أكدت أن هذه المستشفيات تعمل باحترافية، في خدمة مرضى فيروس كورونا حسب المواصفات العلمية، ووفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى، وتابعت دورة المريض داخل المستشفى بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، وشددت مجددًا على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص، كما شددت على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وتابع أن الوزيرة حرصت على الاستماع للمرضى وأسرهم وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت خلال الجولة على الاطمئنان على الأطقم الطبية، كما وجهت الشكر لهم، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة الفيروس، وتقديم أفضل خدمة طبية، مشددة على استمرار حماية كافة الأطقم والتدريب المستمر لهم.

ولفت إلى أن الأطقم الطبية أكدت للوزيرة على بذل المزيد من الجهود لخدمة المرضى لعبور هذه الأزمة، لافتين إلى أن الزيارات الميدانية تعد دعما لهم فى ظل حربهم ضد الفيروس، وتعطي لهم دفعة قوية للاستمرار في العمل بكامل طاقتهم.

واختتم أن الوزيرة أكدت على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى توافر مخزون آخر استراتيجي بمخازن الوزارة.

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