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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالأسماء.. الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة لعلاج كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 04:19 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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خاطب مدير الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد فوزي، مديري مستشفيات أحمد ماهر- الجمهورية والمطرية والساحل وشبين الكوم- الأحرار وبنها وسوهاج، بالالتزام بتشغيل كل أقسام المستشفى بالكامل وخاصة فى الأقسام الداخلية والرعايات المركزة.

وكشف الخطاب الذى حصلت عليه "الدستور" عن أن هذه الإجراءات ستتم استعدادا لاستقبال كل الحالات المشتبه فى إصابتها والمصابة بفيروس كورونا، والاستعداد لإجراء أى تدخل طبي جراحى لها من عمليات جراحية وولادة وجراحة عامة وعظام فقط لمرضى فيروس كورونا.

وألزم الخطاب المستشفيات بتحديد خط سير آمن والالتزام بكل معايير مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية والمرضى.

وكانت وزيرة الصحة أعلنت، أمس الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع، ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ8158 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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