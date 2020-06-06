موالون لـ«حزب الله» ينضمون إلى التظاهرات اللبنانية

انضم موالون للثنائي الشيعي "حركة أمل" وحزب الله، السبت، إلى قلب التظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، وفقا لقناة العربية السعودية.فيما وصل متظاهرون لبنانيون، من كافة المناطق اللبنانية للمشاركة في تظاهرة مركزية في ساحة الشهداء، رافعين الاعلام اللبنانية ومؤكدين على أن شعارات تظاهرتهم اليوم معيشية اقتصادية بحتة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".وكانت الوكالة اللبنانية قد أفادت، أن الحافلات والفانات التي تقل المتظاهرين، بدأت بالوصول من عدد من المناطق، الى ساحة الشهداء، في ظل حواجز للجيش ولفوج الفهود التابع لقوى الامن الداخلي، الذي يفتش المتظاهرين الوافدين وحاجياتهم.وأفادت الوكالة الوطنية بأن إشكالا وقع بين محتجين وأحد المتظاهرين، إثر محاولته قطع الطريق، وتدخل الجيش لفض الإشكال ومنع إقفال الطريق.