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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

10 نكت من سناء البيسى عن زمن كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 04:02 م
سناء البيسي
سناء البيسي
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نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر، اليوم السبت، مقالا للكاتبة سناء البيسي بعنوان "في زمن الكورونا"، والذي تناولت فيه الأوضاع الاجتماعية في مصر، في ظل وجود الجائحة، التي تهدد العالم كله.

وشمل المقال عدة نكات، نستعرضها فيما يلي:

- واحد خد مراته وراح حللها كورونا، وبعد يومين كلموه: التقرير بتاع مراتك اتلخبط مع تقرير تانى واحنا حاليا مش عارفين هى عندها كورونا ولا عندها زهايمر. الراجل سأل: طيب أنا المفروض أعمل إيه؟ قالوا له تنزل تروح بيها مكان بعيد عن البيت وتسيبها.. لو عرفت ترجع البيت لوحدها متفتحلهاش.

- أنا أبويا ماصرفشى عليا عشان عيل صغير يشوفنى فى البنك بالجوانتى يقول لى عاوز تين شوكى.

- محتارة ألبس إيه بكرة وأنا خارجة للريسبشن.

- يوم كمان فى البيت وأطلع أضرب جرس الجيران وأجرى.

- واحد صاحبنا من كتر قعدته فى البيت مع مراته حبها وعرض عليها الزواج.

- إجراءات جديدة للحكومة «قد نضطر لأخذ خطوات أكثر قساوة» معقول ياخدوا مفاتيح البيت ويقفلوا علينا من بره!!

- رجاء من الجيران.. لما تتخانقوا علوا صوتكم نفهم إيه القصة.. مش حظر وكمان غموض!

- قعدت أكح فى الشغل عشان يمشوني بدرى.. مشونى خالص!

- أحسن عقار لعلاج الكورونا حتى الآن هو العقار اللى انت ساكن فيه.

- يا ريت اللى حيفضل لآخر 2020 يبقى يطفى النور ويتمم على محبس الغاز ويقفل الباب وراه.

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