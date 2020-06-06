«دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ غدًا

يتقدم ائتلاف دعم مصر، غدًا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.و في هذا الإطار أكد النائب عبدالهادي القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب، أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.وأوضح: "أتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية".و في نفس السياق، أكد قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله؛ ليتم انتخاب ٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمة و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونيين والدستوريين الذين تمت الاستعانة بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها، وعلى رأسها نسبة الـ ٢٥٪؜ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.وأكد ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، مما لا يعطل المسيرة البرلمانية، وليستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم.