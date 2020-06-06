«إكسبولينك» تستعد لإطلاق مجموعة برامج رقمية لتعزيز قدرات قطاع الصادرات

أعلنت جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، أنها تستعد إلى إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية في مبادرة لتعزيز قدرات قطاع التصدير.وقال المهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة الجمعية، في بيان اليوم السبت: إن المبادرة تهدف إلى إعادة صياغة منظومة التصدير وآلياتها، من خلال وضع آليات تنفيذ جديدة وفعالة، تهدف لخدمة مجتمع المصدرين وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة، لتتماشى مع التطور التكنولوجي الذي أحدث ثورة في الأعمال التجارية والاقتصاد العالمي.وأوضح: أن الجمعية بعد دراسة متكاملة لضمان كل أسباب ودوافع النجاح، ستوفر للمصدرين المصريين مجموعة متكاملة من البرامج الرقمية تمكن كافة القطاعات الصناعية من النفاذ إلى ألأسواق المستهدفة حول العالم بداية من شهر يونيو إلى نهاية شهر ديسمبر 2020.وأضاف، ستقدم "إكسبولينك" للقطاعات الصناعية في مصر أدوات مبتكرة ومتطورة في التعاون والتكامل بين مراحل عملية التصدير، لتعزز من توزيع وتواجد المنتجات المصنعة المصرية إقليميا وعالميا ولرفع كفاءة مجتمع المصدرين والمصنعين المصريين.وأكد أنه من المقترح علي أجندة 2020 تنظيم معارض افتراضية لعدد من المعارض المتخصصة في الفترة القادمة، منها معرض اجرو جيت في سبتمبر المقبل ومعرض متخصص للأثاث والتجهيزات الفندقية خلال أكتوبر المقبل بجانب معرض ديستينيشن أفريقيا في نوفمبر 2020.وأعلنت جمعية المصدرين المصريين عن أجندة خدماتها التي سيتم تقديمها في الفترة بداية من يونيو حتى ديسمبر 2020 والتي تتضمن تنظيم المعارض الافتراضية من خلال التقنية الافتراضية Virtual Exhibitions والتي تتسم بكافة خصائص ومميزات المعارض الواقعية إلا أن كافة الفعاليات تتم عبر الإنترنت ومنها تتمكن كل من الشركات العارضة والزائرة المحلية والأجنبية من التواجد في المعرض من أي مكان حول العالم مع توافر كتالوج إليكتروني، لكل شركة عارضة متوفر على الإنترنت وتنظيم لقاءات ثنائية من خلال مستشار تسويقي وإتاحة منصة اللقاءات الثنائية B2B والبعثات التجارية الرقمية ONLINE B2B وتنظيم ندوة عبر الإنترنت للمصدرين قبل اللقاءات توضح بالصوت والصورة منافذ التوزيع المختلفة وطرق عرض المنتجات المنافسة والأسعار لتعايش المصدر المصري مع خصائص هذا السوق، بالإضافة إلى تقديم خدمات، الدراسات التسويقية حيث تقدم الجمعية تقارير أسبوعية أو نصف شهرية تهدف لإطلاع أعضاء إكسبولينك على المستجدات على مستوى الإقليمي والصناعي.كما تنوه الجمعية عن فرص تسويقية جديدة للمصدر المصري إما نتيجة فيروس كوفيد 19 أو نتيجة تطورات إيجابية في الاتفاقيات التجارية الدولية وتقديم سلسلة من الندوات في بناء قدرات العاملين في قطاع التصدير على مستوى كافة القطاعات الصناعية، حيث وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحصول على شهادة دراسات عليا تمكن الممارس المهتم من التعرف على الآفاق الواسعة للتجارة الإقليمية الأفريقية والاستفادة منها من خلال المشاركة في 5 دورات تتم في إجمالي 114 ساعة دراسية ومجموعة من الندوات Webinars بالإضافة إلى منصة التجارة الإلكترونية E-Commerce الأكثر والأسرع نموا في الأسواق التجارية حول العالم، حيث يتيح مفهوم التجارة الإلكترونيةE-Commerce العديد من المزايا لأصحاب الشركات الذين يريدون عرض بضائعهم ومنتجاتهم للبيع أو للشراء في جميع الدول على الإنترنت، لتوفير الوقت والمال.وتقدم الجمعية تلك الخدمات لكافة المصنعين المصريين باختلاف قدراتهم وأحجام أعمالهم، سعيا لتوسعهم ورفع مستوى المنافسة، حيث استطاعت دمجها وتقديمها في حزمة واحدة من الخدمات والتطبيقات سلسلة الاستخدام بمزايا تنافسية واسعة وبقنية برمجية وتنفيذية تتناسب وتتماشى مع طبيعة المصدر والمصنع المصري، لتساعده في النفاذ إلى أسواق جديدة واعدة وترشده إلى مسارات التصدير العصرية والآليات التكنولوجية اللازمة، لتعظم من مستوى إتاحة وتوافر المنتج المصري إقليميا وعالميا خاصة أن هناك كثير من المنتجات المصرية تتمتع به بسُمعة جيدة في الأسواق العربية والأوروبية.