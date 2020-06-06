مهرجان إلكتروني في عمان لإبراز تضحيات الأطباء في مواجهة كورونا

في ظل الاستعدادات لاطلاق مهرجان سينمانا 2020 الذي ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب عبر المنصة الإلكترونية من خلال فرعه في سلطنة عمان، كلف رئيس الاتحاد مسعد فودة الامين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب المخرج د. عمر الجاسر للقيام بمهمام المستشار الإعلامي للمهرجان بالاضافة الى اختيار مفرح الشمري مديرا للمركز الاعلامي لمهرجان سينمانا للفيلم العربي بدورته الاولى وذلك لخبرته الطويلة في ادارة المراكز الاعلامية لعدد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والمسرحية.المهرجان يهدف الى تقديم أفلام سينمائية لإبراز تضحيات الاطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة هذه جائحة الكورونا ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعًا بتعليمات الجهات المختصة.