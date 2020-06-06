3 سنوات لمتهم في قضية تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وامانة سر محمد طه، بالسجن3 سنوات لمتهم في قضية تزوير محررات رسمية بمدينة نصر اول.وأسند امر الاحالة، الي المتهم محمد.ا، أنه زور محررات رسمية وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية حيث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هو رخصة التسيير للسيارة رقم ن ع م ٣٥٨ المنسوب صدورها لوحدة مرور البساتين ودلك بطريق الاصطناع بانهم اتفقل معه علي تزويرها وساعده علي ذلك بان أمده بالبيانات المزورة المراد اثباته به، فقام بملئ البيانات على غرار انها المحررات الرسمية الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة.وأوضح أمر الاحالة أن المتهم قام باصطناع خاتم منسوب للجهة الحكومية"وحدة مرور البساتين" واستعمله بان وضع بصمتك علي ذلك المحرر.وأضاف أن أمر الإحالة ان المتهم استعملا المحرر المزور وقام بتقديمه الي النقيب محمود اشرف القائم بعملية الضبط وتبين ان السيارة كان مبلغ بسرقتها.