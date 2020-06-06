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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والأردن يعلنان دعمهما المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

السبت 06/يونيو/2020 - 03:08 م
ليبيا
ليبيا
عبير سليم - هدير شعراوي
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أعلنت الإمارات والأردن دعمهما المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، وأعلنت الإمارات تأييدها الجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» في خبرعاجل لها منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار في ليبيا.

من جهته، وصف وزير الخارجية الأردني "إعلان القاهرة" بأنه إنجاز مهم ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، ويجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

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