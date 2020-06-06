الإمارات والأردن يعلنان دعمهما المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

أعلنت الإمارات والأردن دعمهما المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، وأعلنت الإمارات تأييدها الجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» في خبرعاجل لها منذ قليل.وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار في ليبيا.من جهته، وصف وزير الخارجية الأردني "إعلان القاهرة" بأنه إنجاز مهم ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، ويجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.