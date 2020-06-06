رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

45 ألف مستفيد من خدمات «علاج الإدمان» 2020.. معظمهم بالقاهرة

السبت 06/يونيو/2020 - 03:08 م
علاج الإدمان
علاج الإدمان
ولاء جمال
طباعة
قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 45099 مريضا ترددوا على 23 مركزا علاجيا بـ14محافظة، وعن طريق الخط الساخن (16023)، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير، الذي حصلت "الدستور" نسخة منه، أن الخدمات التي يقدمها الصندوق تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة.

وأظهر التقرير أن نسبة الذكور من هذه الخدمات بلغت 92.86%، بينما بلغت نسبة الإناث 7.14%، في حين جاءت محافظة القاهرة بالمرتبة الأولى في المحافظات المتصلة بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة 32.05 %، تليها الجيزة 17.13 %، الأمر الراجع إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

وأكد الصندوق، فى بيان اليوم أن أكثر وسيلة تعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التليفزيون يليه الإنترنت، نتيجة مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

وأشار إلى انه رغم ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا، يستمر الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وأيضا تقديم خدمات الدعم النفسي للمتعافين من تعاطي المخدرات خلال فترة تواجدهم حاليا بالمنازل عن طريق التواصل مع الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيّام الأسبوع، أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين، حيث يتم تلقي من 200 إلى 250 اتصالا يوميا.

موضوعات متعلقة

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

السيسى: الحل الوحيد لأزمة ليبيا «سياسى»

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

منوعات

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

نتيجة الصف الأول الثانوى والثاني الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا بعد تأخر الإنجاب لـ13 عامًا

لينك نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2020 الإعلان الرسمي.. رابط نتائج الامتحانات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«في ذكرى رحيله».. محمود المليجي كما لم تعرفه من قبل

الثقافة تدشن برنامج العروض المسرحية اضحك - فكر - اعرف باليوتيوب

وزارة الثقافة تبث باليه «زوربا» على قناتها باليوتيوب.. غدًا

إيناس عبد الدايم تعتمد نتيجة مسابقتي «كاتب ورسام» و«الأدبية»