45 ألف مستفيد من خدمات «علاج الإدمان» 2020.. معظمهم بالقاهرة

قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 45099 مريضا ترددوا على 23 مركزا علاجيا بـ14محافظة، وعن طريق الخط الساخن (16023)، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف التقرير، الذي حصلت "الدستور" نسخة منه، أن الخدمات التي يقدمها الصندوق تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة.وأظهر التقرير أن نسبة الذكور من هذه الخدمات بلغت 92.86%، بينما بلغت نسبة الإناث 7.14%، في حين جاءت محافظة القاهرة بالمرتبة الأولى في المحافظات المتصلة بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة 32.05 %، تليها الجيزة 17.13 %، الأمر الراجع إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.وأكد الصندوق، فى بيان اليوم أن أكثر وسيلة تعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التليفزيون يليه الإنترنت، نتيجة مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.وأشار إلى انه رغم ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا، يستمر الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وأيضا تقديم خدمات الدعم النفسي للمتعافين من تعاطي المخدرات خلال فترة تواجدهم حاليا بالمنازل عن طريق التواصل مع الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيّام الأسبوع، أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين، حيث يتم تلقي من 200 إلى 250 اتصالا يوميا.