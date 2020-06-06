لسبب واحد.. وهب الله يناشد الموظفين بتجاهل المعاش المبكر

ناشد النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموظفين بعدم التوجه للخروج على المعاش المبكر خلال الفترة الحالية، حتى حل الأزمة الموجودة بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.وأوضح وهب الله، في تصريحات له، أن هناك أزمة بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، حيث أن جميع من خرج على المعاش قبل صدور القانون الجديد ولم يسوى له معاش حتى الآن أصبح ليس له معاشا طبقا للشروط التي وضعها القانون الجديد، مناشدا هيئة التأمينات الاجتماعية بحل تلك الأزمة، حيث أن من خرج على المعاش خلال الفترة الماضية أصبحوا ليس لديهم أي دخل يقوموا بالصرف به على أسرهم، مشيرا أن هناك لجنة قانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية تقوم حاليا بمناقشة تلك الأزمة لإيجاد حلول لها.وأشار وهب الله، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنهى أزمة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بتصديقه على القانون المعد لذلك من مجلس النواب، مضيفا أنه سيتم صرف تلك الزيادات بدءا من شهر يوليو المقبل، وبأثر رجعي.وأضافه، أن قيمة صرف تلك العلاوات تتخطى الـ35 مليار جنيه، وسيتم صرفها لمن خرجوا على المعاش خلال الفترة من الأول من يوليو 2006، وحتى 31 ديسمبر 2019، وذلك قبل صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد.