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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القناة لمياه الشرب» تطلق صفحتها الرسمية على «فيس بوك»

السبت 06/يونيو/2020 - 02:48 م
فيس بوك
فيس بوك
مصطفى دياب
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إطلاق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على فتح قنوات اتصال مستمرة مع مواطني محافظات القناة.

فقد قامت الشركة بإطلاق وتوثيق صفحتها الرسمية "شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتصبح الصفحة الرسمية الوحيدة المعتمدة للشركة على موقع "فيس بوك" للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات والموضوعات التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل المستمر مع المواطنين لتحقيق الاتصال في اتجاهين والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم، والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط

https:www.facebook.com\CCWWeg.

وأوضحت الشركة أنه يتم نشر الأخبار والبيانات الهامة، وتسليط الضوء على أحدث المستجدات والتطورات عبر صفحتها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، انطلاقا من رؤية ورسالة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة فى الوصول إلى المستوى العالمي فى إنتاج كوب مياه الشرب والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحى، وتقديم خدمة متميزة للعملاء.

وأشار البيان الصادر عن الشركة إلى نشر وتحديث المعلومات الخاصة باستخدامات المياه، وقياسات معدلات الاستهلاك للاستخدامات اليومية، ورسائل للتوعية بأهمية قيمة المياه وترشيد الاستهلاك وكيفية الحافظ عليها، مع ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتوجيه رسائل توعوية لمختلف الفئات العمرية.

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