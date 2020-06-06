سحب 470 رخصة قيادة بسبب الكمامات فى المنوفية

صرح العميد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة مرور المنوفية، بأنه تم سحب 55 رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك خلال اليوم الخامس على التوالى بكل الطرق بنطاق المحافظة بإجمالى 470 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، باستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بالتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقد وجه المحافظ مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.