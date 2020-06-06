التعليم: الفرصة الثانية لطلاب «أولى وتانية ثانوى» سبتمبر المقبل

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفرصة الثانية للمواد التي لم يستطع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المشاركة فيها، ستكون سبتمبر المقبل.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، أنه يمكن التعرف على نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الرابط "وأوضح أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته، مشيرة إلى أنه ستتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريبًا.