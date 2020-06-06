6 رحلات طيران لنقل 1222 عالقًا مصريًا بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه من المقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم السبت، على متنهما جميعا 1222 عاملا، الأولى "إير كايرو" غادرت مطار الكويت الثامنة صباح اليوم وعلى متنها 144 عاملا، الثانية "الكويتية" في نفس ذات الموعد وعلى متنها 334 عاملا، والثالثة "الجزيرة" وقامت من الكويت 11.50 صباحا، وعلى متنها 145 عمال وتصل إلى مطار سوهاج.وأضاف هيثم سعد الدين، المتحدث الإعلامي باسم وزارة القوى العاملة، أن الرحلة الرابعة طيران "الجزيرة" قامت 11.30 صباحا على متنها 145 عاملا، وتصل مطار القاهرة، والرحلة الخامسة على طيران المصرية أقلعت من الكويت 13.30 مساء، وعلى متنها 310 عاملا وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة على طيران "إيركايرو" قيام من الكويت الساعة 7 وعلى متنها 144 عاملا، وتصل مطار القاهرة.