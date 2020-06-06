وزير الصحة البريطاني: أصحاب البشرة السمراء الأكثر عرضة لخطر كورونا

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم السبت، إن معدلات التشخيص بفيروس كورونا والأكثر ارتفاعًا جاءت في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة.وأضاف أن المدن البريطانية الأكثر كثافة تلقت الضربة الأقوى من هذا الفيروس، مؤكدًا أن أصحاب البشرة السمراء والأقليات العرقية هم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.وكانت قد نشرت هيئة الصحة العامة الإنجليزية تقريرًا، بعد تحقيق أجرته عن فيروس كورونا، الذي راح ضحيته وبشكل غير عادل مجتمعات الأقليات العرقية والمهاجرين من الشرق الأوسط وذوي البشرة السمراء مقارنة بباقي فئات المجتمع.ويأتي هذا التحقيق بعد نداءات استغاثة من نقابات الأطباء والعاملين في المجالِ الصحي أشاروا فيها إلى أنّ ضحايا فيروس كورونا في الخطوط الأمامية هم من الأقليات العرقية والمهاجرين من الشرق الأوسط.وأتت نتائج تحقيق هيئة الصحة العامة في وقت حرج للغاية تزامنا مع ارتفاع حدة التظاهرات في الولايات المتحدة والعاصمة البريطانية لندن، والتي نددت بمقتل جورج فلويد المواطن الأميركي من أصول إفريقية على يد عناصر من الشرطة لأسباب عنصرية.ووعدت حكومة بوريس جونسون بإجراء تحقيق مفصل للوقوف على الأسباب بدقة، والعمل على سد هذه الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة.