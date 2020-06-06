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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 88 مخالفة تموينية بمراكز ومدن المنيا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:27 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط 88 مخالفة متنوعة من خلال الحملات اليومية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وذلك بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

وجه المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.

من جانبه أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية أسفرت عن ضبط 88 مخالفة تموينية منها، 85 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات– خبز ناقص الوزن– عدم وجود سجلات– توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية- قضايا تموينية اخري متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لمنتجات مجهولة المصدر وقضايا تموينية متنوعة.

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