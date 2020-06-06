«الصناعات النسيجية»: سنصدر الكمامات القماش للخارج بعد تغطية السوق المحلية

قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصري، رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور، إن هناك عددا كبيرا من مصانع المنسوجات والملابس تحولت إلى مصانع لخطوط إنتاج الكمامات القماش، مؤكدًا أن الغرفة ليس لديها حصر بالأعداد التي قامت بتصنيع الكمامات.وأضاف المرشدي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والجودة للتأكد من جودة الكمامات، مؤكدًا أن الكمامة القماش الجديدة ستكون مصنوعة من القطن 100% حسب المواصفات التي حددتها هيئة المواصفات والجودة.وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصري، رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور، إلى أن بعد تغطية احتياجات السوق المصرية من الكمامات سنتجه لتصديرها للخارج، لافتًا إلى أن هناك بعض المنتجين لديهم تعاقدات بالتصدير للخارج.وحذر المرشدي المواطنين بأن وزارة التجارة والصناعة أعلنت سعر الكمامة وهو 5 جنيهات فقط، موضحًا أن هناك بعض التجار سيستغلون الظروف، مؤكدًا أننا فى الأيام المقبلة لن نشهد أي نقص في الكمامات بالأسواق.وتابع أن من مواصفات ومزايا الكمامة القماش أنها قابلة للغسل والكي بسهولة.